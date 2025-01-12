Зеленский резко высказался в адрес премьера Словакии Фицо

Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, упрекнув его за реакцию на отказ Киева продолжить транзит газа из России. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).

Зеленский счел "ошибочными" отношения премьера Словакии с российскими властями.

По его утверждению, он предлагал "помощь народу Словакии" после отказа от продления договора на транзит, но Фицо якобы "напыщенно отказался".

Как заявил Зеленский, "дальнейшая диверсификация" источников поставок энергоресурсов в Европу и другие меры "помогут преодолеть проблемы, которые возникают из-за недальновидности отдельных европейских деятелей".

Фицо пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если тот не пустит газ

Ранее Фицо заявил, что Братислава примет самые жесткие меры в отношении Украины, если проблема с транзитом российского газа не будет решена.

С 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение.

Фицо указывал, что прекращение транзита повлечет за собой негативные последствия для всего Евросоюза.

При этом он пригрозил, что Словакия в том числе может прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины, испытывающей перебои с энергоснабжением.