Голливудский актер обвинил американские власти в умышленном уничтожении Калифорнии

Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон обвинил американские власти в умышленном уничтожении Калифорнии. Он поддержал других знаменитостей, ранее выступивших с критикой руководства «Золотого штата» во время пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Fox News.

Актер предположил, что властям США, возможно, каким-то образом было выгодно спалить штат.

«Я точно знаю, что они мутили с темой запасов воды. По каким-то непонятным причинам осушили пожарные резервуары», — отметил Гибсон.

По его словам, у Калифорнии «оказалось столько проблем, что это просто не укладывается в голове». Мел Гибсон выразил недоумение, зачем и почему местные власти допустили эту ситуацию. Артист заявил, что теперь, когда все это случилось, «поневоле начинаешь задаваться вопросом: "А не было ли тут умысла?"».

Возможно, американским властям необходимо было, чтобы штат опустел, посетовал знаменитый актер. При этом Гибсон согласился, что эта теория может выглядеть безумной.

Маск усомнился в одной из версий мощных пожаров в Калифорнии

Ранее американский предприниматель Илон Маск усомнился, что причиной природных пожаров в Калифорнии могло стать изменение климата. Миллиардер считает, что в случае с Лос-Анджелесом проблема заключается в неспособности создать противопожарные полосы, расчистить кустарник, а также обеспечить достаточное водоснабжение в сочетании с «неумелым управлением на уровне штата, округа и города».

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января, она охватила площадь 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, около 180 тысяч жителей эвакуированы.