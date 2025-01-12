В США раскрыли главную цель переговоров Путина и Трампа

Главной целью переговоров президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может стать обсуждение «отката» войск НАТО на восточных рубежах. То есть речь пойдет о вопросах обновленной безопасности, их раскрыла американская газета The Financial Times (FT).

По версии авторов статьи, Путин нацелен на заключение новых соглашений, которые будут гарантировать, что Украина никтогда не вступит в альянс, а сам военный блок сократит свое военное присутствие на востоке. Они ссылаются на бывшего высокопоставленного чиновника из Москвы и неизвестного, якобы лично обсуждавшего переговоры с российским главой.

В материале уточняется, что Путин хочет изменить мировую систему, чтобы предотвратить любые угрозы для России. Президент обеспокоен ситуацией, которая сложится в мире по завершении украинского конфликта. Его американский коллега Дональд Трамп тоже неоднократно заявлял о желании ослабить НАТО, полагая, что это допустимо в условиях меняющегося мира.

Уолц: телефонный разговор Трампа с Путиным состоится в ближайшее время

Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц подтвердил, что республиканец готовится к переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, избранный американский лидер считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией.