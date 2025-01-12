Санкции США в отношении России не имеют никакого отношения к конфликту на Украине и только призваны дать преимущества американским компаниям. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на съезде своей партии BSW. Трансляция мероприятия шла в YouTube-канале объединения.

Как указала политик, экономические санкции не оказывают на ход конфликта никакого влияния.

Германия, если она хочет "встать на ноги", не должна больше поддерживать такую политику, считает Вагенкнехт.

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Депутат подчеркнула, что антироссийские санкции являются "программой экономического стимулирования экономики США и убийства немецких и европейских компаний".

"Речь идет об экономических интересах американских компаний", - добавила политик.

Ранее правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не стала включать в предвыборную программу предложенный депутатом бундестага пункт с осуждением России и ее специальной военной операции на Украине.