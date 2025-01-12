Маск усомнился в одной из версий мощных пожаров в Калифорнии

Американский предприниматель Илон Маск усомнился, что причиной природных пожаров в Калифорнии могло стать изменение климата. Об этом он написал в соцсети X.

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Комментируя публикацию другого пользователя с версией о том, что именно изменения климата привели к 101 пожару в Калифорнии в 2025 году, миллиардер сравнил происходящее в штате с ситуацией с пожарами в Техасе. «Если бы объяснения изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем у Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров, сжигающих дома. Изменение климата происходит, но медленно», — написал он.

Маск считает, что в случае с Лос-Анджелесом проблема заключается в неспособности создать противопожарные полосы, расчистить кустарник, а также обеспечить достаточное водоснабжение в сочетании с «неумелым управлением на уровне штата, округа и города».

Названа новая причина пожаров в Калифорнии

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Edison International заявило, что причиной пожаров в Калифорнии мог стать оборванный электропровод. При этом неизвестно, когда произошло повреждение — до или после начала бедствия.

В свою очередь, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший связал происходящее в Калифорнии с тем, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своего снаряжения Украине.