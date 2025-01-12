Украинская журналистка раскритиковала слова Зеленского о Путине

Украинская журналистка Диана Панченко подвергла критике заявление Владимира Зеленского о якобы стремлении Владимира Путина к аннексии территорий. Свое заявление она сделала в соцсети Х.

Панченко указала на упущенную, по ее мнению, Киевом возможность мирного урегулирования конфликта еще в 2022 году.

В своем посте она парировала обвинения Зеленского в адрес Путина, отметив, что его утверждение о желании российского лидера войти в историю как завоеватель новых территорий не учитывает альтернативные сценарии развития событий.

"Почему Зеленский не договорился в 2022 году и теперь теряет больше территории?" — задалась вопросом Панченко.

6 января Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором заявил, что презирает русский народ и президента России Владимира Путина. В течение трехчасовой беседы украинский лидер три раза матерно выразился, причем сделал это на русском языке.

Зеленский второй раз за день оскорбил Путина

До этого Зеленский сообщил, что не готов вести переговоры по урегулированию украинского конфликта втроем с избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.