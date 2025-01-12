Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что отговорил своего сына от службы в ВСУ под предлогом получения образования. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в апреле 2024 года Кулеба заявил, что приостановка консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за границей и возвращение военнообязанных на Украину является вопросом справедливости.

«Он [сын] ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент», — уточнил бывший министр.

Кулеба заметил, что снижение мобилизационного возраста на Украине теоретически возможно, но «не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества».

Ранее сообщалось, что дети бывшего президента Украины Петра Порошенко, 38-летний Алексей и 22-летний Михаил, подпадают под критерии призыва, но предпочитают спокойную жизнь в Великобритании.

Кулеба нашел работу в США

Максим Кличко, сын Виталия Кличко, учится в Соединенном Королевстве, а дочь Лиза — в Нидерландах.

Отпрыски Владимира Зеленского, по сведениям британской прессы, проживают в роскошном особняке одного из украинских олигархов, который оценивается дороже, чем Букингемский дворец Карла III.