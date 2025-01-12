Жители Румынии вышли на массовый митинг против отмены второго тура выборов

Сторонники оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) вышли на массовый митинг в центре Бухареста. Жители протестуют против отмены второго тура президентских выборов в Румынии, сообщает агентство Agerpres.

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На Университетской площади уже собрались около 2500 человек, и количество участников митинга может вырасти до 50 тысяч человек. Манифестанты планируют двигаться к Площади Виктории и оставаться там до 23:00 (00:00 мск). Главное требование протестующих — провести второй тур выборов президента и отправить в отставку действующего главу государства, Клауса Йоханниса.

Лидер AUR Джордже Симион заявил, что митинг согласован с властями и будет мирным. Протесты продолжатся на следующей неделе и прекратятся только после удовлетворения выдвинутых требований, уточнил политик.

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу, набрав 22,94 процента голосов. Второе место с результатом 19,18 процента заняла лидер правоцентристского Союза за спасение Румынии Елена Ласкони. Они должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию.