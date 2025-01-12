Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает, что возраст мобилизации на Украине нужно снизить до 18 лет. Об этом заявил советник политика по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире ABC News.

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По его словам, Киев испытывает проблемы с живой силой, в то время как будущая администрация американского президента надеется на стабилизацию ситуации в зоне боевых действий, чтобы ее представители могли «вступить в те или иные договоренности».

«Призывной возраст там сейчас составляет 26, а не 18 лет. Мне кажется, что не многие это понимают», — сказал Уолтц.

Ранее, в апреле 2024 года, минимальный возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины снизили с 27 до 25 лет. Верхняя планка осталась на уровне 60 лет. В декабре советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что в начале 2025 года Киев снова понизит мобилизационный возраст из-за давления США.

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что изменение этой планки не поможет Киеву получить преимущество в зоне боевых действий. Он назвал происходящее «тотальной мобилизацией» и подчеркнул, что дальше Киеву останется призывать только женщин.