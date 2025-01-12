Reuters: польская армия по ошибке отослала 240 противотанковых мин на склад IKEA

Польские военные по ошибке отправили противотанковые мины на склад IKEA. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя окружной прокуратуры в Познани Лукаша Вавжиняка.

Армия отослала груз мин по железной дороге из Хайнувки на восточной границе Польши на склад боеприпасов в Мостах на западе. В пункте назначения часть мин отправили на военную базу, а часть осталась в вагонах.

«Четверым польским солдатам предъявлены обвинения в халатности при исполнении служебных обязанностей. В июле армия потеряла след 240 противотанковых мин, которые позже были обнаружены в вагоне поезда возле склада, принадлежащего шведскому мебельному ритейлеру IKEA», — разъяснил Вавжиняк.

По его словам, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Вместе с тем, добавил он, ни один из военных не признал вину.

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Вавжиняк уточнил, что все элементы были опечатаны, и армия немедленно их забрала.

Гендиректор IKEA Industry Poland Малгожата Добиес-Турульска отметила, что ящики забрала военная полиция. Она добавила, что сотрудничество с военными прошло «очень гладко».

Журналисты предположили, что увольнение главы Инспекции поддержки вооруженных сил генерала Артура Кепчинского было связано с инцидентом.