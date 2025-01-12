Уолц: Трамп считает «нереалистичным» вытеснение РФ с взятых под контроль земель

Избранный президент США Дональд Трамп считает «нереалистичным» вытеснение РФ с взятых под контроль земель, которые ранее принадлежали Украине, рассказал в эфире ABC News советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

Чиновник в ходе интервью сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке. В частности, затронул тему украинского кризиса.

«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает её признавать», — отметил Уолц.

Советник Трампа заметил, что прекращение огня могло бы стать первым шагом на пути к мирному решению конфликта. Он добавил, что это был бы «невероятно позитивный первый шаг для обеих сторон».