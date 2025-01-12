Уолц: телефонный разговор Трампа с Путиным состоится в ближайшее время

Телефонные переговоры избранного президента Дональда Трампа и главы России Владимира Путина могут пройти в ближайшие дни, рассказал в эфире ABC News советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, стороны обсудят ряд вопросов международной повестки, в том числе, украинский кризис.

Трамп считает, подчеркнул Уолц, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией.

Советник также сообщил, что избранный президент готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.