Швейцарские власти ужесточили доступ к защите для украинских беженцев. Об этом пишет газета SonntagsZeitung.

"Швейцария более строга, чем окружающие европейские страны. Как только кто-то получает защиту в другой стране, Швейцария отправляет украинских беженцев туда. Это обстоятельство также означает, что количество жалоб на выдворение выросло", - пишет газета.

По данным издания, если в 2022 году одобрение на получение защитного статуса S получали 99% запросов от беженцев с Украины, то в 2023-м этот показатель упал до 95%. При этом в прошлом году одобрение получили только 87% заявок.

Теперь вместо изначальных 15-20 дней на процедуру уходит 80 суток. Кроме того, среди новых требований к претендентам на защитный статус необходимо предоставить доказательства того, что в других странах им не удалось получить этот статус.

4 января бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские беженцы, выступающие сторонниками националистической идеологии, представляют собой серьезную угрозу для США. Экс-военный заявил, что у таких беженцев есть детский тренировочный лагерь, где они готовят "следующее поколение бандеровцев".