В США заявили о «любом сценарии» Трампа в отношении Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп может использовать «любой сценарий» в отношении Гренландии. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает Pravda.ru.

В воскресенье Уолтц заявил, что Трамп рассматривает «все возможные варианты», включая силовое решение вопроса относительно Гренландии.

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Ранее Майк Уолтц объяснил, почему Трамп и его команда считают, что датский остров-автономия очень важен для национальной безопасности США.