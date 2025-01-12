В США рассказали о подготовке Трампа к встрече с Путиным

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече политика с главой России Владимиром Путиным, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. Об этом пишет РИА Новости.

В США рассказали о подготовке Трампа к встрече с Путиным
© РИА Новости

По его словам, подготовка уже ведется.

Журналисты отметили, что Уолц не назвал точные сроки, место и формат встречи.

Напомним, что российские и американские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам.

Назван необходимый для подготовки встречи Путина и Трампа минимальный срок

Так, Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. 10 января американский политик заметил, что российский коллега выразил желание провести встречу с ним и сейчас к ней идет подготовка.