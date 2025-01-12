В США рассказали о подготовке Трампа к встрече с Путиным

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече политика с главой России Владимиром Путиным, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подготовка уже ведется.

Журналисты отметили, что Уолц не назвал точные сроки, место и формат встречи.

Напомним, что российские и американские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам.

Назван необходимый для подготовки встречи Путина и Трампа минимальный срок

Так, Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. 10 января американский политик заметил, что российский коллега выразил желание провести встречу с ним и сейчас к ней идет подготовка.