В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию

Раздел Германии после Второй мировой войны — это лучший исторический пример для Украины. За раздел республики по немецкому сценарию выступил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief.

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«Лучший пример — это Восточная Германия (…), притом что в Конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем», — сказал он.

По словам Волкера, Киев должен занять такую же позицию относительно новых регионов России. Украина может пообещать отказаться от военного решения конфликта, не признавая потерю территорий формально.

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Ранее в январе бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что мир на Украине может быть заключен по австрийскому сценарию. Он допустил, что стороны могут заключить соглашение о нейтральном статусе республики.