Словацкой делегации не разрешили лететь в Россию через Польшу

Польша не пропустила через свое воздушное пространство борт с делегацией парламента Словакии, направлявшийся в Россию, рассказал в соцсетях вице-спикер высшего законодательного органа республики Андрей Данко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Братиславе сообщили, что эта поездка должна помочь восстановить отношения с Россией и стать продолжением диалога, который начал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — отметил Данко.

Политик уточнил, что самолет делегации полетит над территориями Чехии и ФРГ. Он добавил, что ориентировочно лайнер прибудет в Москву в воскресенье вечером, 12 января.