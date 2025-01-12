Министр обороны Польши рекомендовал «не летать в Москву»

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш посоветовал «не летать в Москву» в связи с отказом разрешить пролёт спецборта Словакии через воздушное пространство в Россию.

«Я бы рекомендовал, однако, полёт в Варшаву, а не в Москву», — сказал министр в ходе брифинга в эфире телеканала TVP Info.

Ранее Польша не позволила пролететь через своё воздушное пространство направлявшемуся в Россию самолёту с делегацией парламента Словакии.

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выразил мнение, что его визит в Россию поможет восстановить отношения между странами.