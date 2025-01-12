Глава МИД переходного правительства Сирии пожал руку Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок провела в Эр-Рияде встречу с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани. Последний приветствовал ее рукопожатием, пишет агентство DPA со ссылкой на источники в делегации ФРГ.

3 января Бербок вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро посетила Дамаск. Тогда представители новых властей Сирии отказали главе МИД ФРГ - женщине - в рукопожатии. Ей не подали руку в аэропорту Дамаска, позже точно так же поступил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа.

"Как только я прибыла, мне было понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий", - заявила тогда сама Бербок журналистам.

Германский министр принимает в воскресенье участие в расширенных переговорах по Сирии, которые проходят в Эр-Рияде по инициативе Саудовской Аравии.

«Черный день»: в Германии оценили визит Бербок в Сирию

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.