Премьер Словакии анонсировал давление на Киев из-за газового транзита

Словакия будет создавать давление на Украину для того, чтобы восстановить газовый транзит в Европу. Об этом премьер Словакии Роберт Фицо сказал в эфире телеканала ТА3 в воскресенье.

Фицо рассказал, что после того как Киев остановил газовый транзит, в Словакии создали специальную группу по вопросам энергетики.

«Специальная группа с участием министра экономики Словакии будет и дальше создавать давление на украинскую сторону, чтобы возобновились поставки газа с востока на запад», — сказал Фицо.

Фицо отметил, что если Зеленский решит нанести ущерб всему ЕС исключительно по политическим причинам, то в следующий раз он наложит вето на любую помощь Киеву.

Украину отказались принять в рабочую группу по транзиту газа

Он также подтвердил, что Братислава может прекратить гуманитарную помощь, изменить порядок выплаты пособий украинским беженцам в Словакии или прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину.

Кроме того, Фицо повторил заявление о том, что половина денег, которые идут Киеву в рамках помощи «будет украдена».

Премьер подчеркнул, что сейчас у Словакии «полные резервуары газа и есть диверсифицированные контракты». Однако, по его словам, проблема в том, что газ больше не идет с востока на запад, и в будущем он будет дороже.

«Это основная причина, по которой я был в Брюсселе и предупредил комиссию», — сказал Фицо.

Он добавил, что Европе все еще необходимо импортировать определенное количество газа с востока и сама «Украина теряет 800 миллионов евро».