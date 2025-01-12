Во Франции нашли пистолет первого президента Второй испанской республики

Знаменательную находку сделали правоохранители во Франции, когда задержали группу лиц, коллекционировавших оружие и имевших в своем распоряжении целый арсенал. У одного их был найден пистолет, принадлежавший первому президенту Второй испанской республики Нисето Алькале Саморе. На протяжении десятилетий местонахождение этого пистолета было загадкой.

© Национальная жандармерия Франции

Как сообщает La Razon, испанская Гражданская гвардия в течение многих лет искала этот исторический предмет и, в конце концов, нашла свидетельства, что он может находиться в руках одного французского коллекционера. Эти данные были переданы французским правоохранительным органам, которые и провели свою операцию. Полиция изъяла десятки незарегистрированных пистолетов, винтовок, ружей и даже пулемет, а также тысячи патронов.

Но самой примечательной находкой оказался тот самый пистолет, принадлежавший Алькале Саморе. Он был подарен первому президенту Второй испанской республики в 1932 году Женской социалистической группой. На его рукоять нанесена надпись: "Первому гражданину республики". А сам пистолет украшен в дамасском стиле.

После начала Гражданской войны 1936-1939 годов Алькала Самора отправился в изгнание и жил во Франции до 1941 года. Затем он переехал в Аргентину, где скончался в 1949 году.

Как отмечают испанские СМИ, принадлежавший ему пистолет сохранился в идеальном состоянии и имеет огромную историческую ценность. Как ожидается, в ближайшее время этот пистолет будет передан испанским властям.