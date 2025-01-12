Во Франции нашли пистолет первого президента Второй испанской республики

Знаменательную находку сделали правоохранители во Франции, когда задержали группу лиц, коллекционировавших оружие и имевших в своем распоряжении целый арсенал. У одного их был найден пистолет, принадлежавший первому президенту Второй испанской республики Нисето Алькале Саморе. На протяжении десятилетий местонахождение этого пистолета было загадкой.

Во Франции нашли пистолет первого президента Второй испанской республики
© Национальная жандармерия Франции

Как сообщает La Razon, испанская Гражданская гвардия в течение многих лет искала этот исторический предмет и, в конце концов, нашла свидетельства, что он может находиться в руках одного французского коллекционера. Эти данные были переданы французским правоохранительным органам, которые и провели свою операцию. Полиция изъяла десятки незарегистрированных пистолетов, винтовок, ружей и даже пулемет, а также тысячи патронов.

Но самой примечательной находкой оказался тот самый пистолет, принадлежавший Алькале Саморе. Он был подарен первому президенту Второй испанской республики в 1932 году Женской социалистической группой. На его рукоять нанесена надпись: "Первому гражданину республики". А сам пистолет украшен в дамасском стиле.

После начала Гражданской войны 1936-1939 годов Алькала Самора отправился в изгнание и жил во Франции до 1941 года. Затем он переехал в Аргентину, где скончался в 1949 году.

Как отмечают испанские СМИ, принадлежавший ему пистолет сохранился в идеальном состоянии и имеет огромную историческую ценность. Как ожидается, в ближайшее время этот пистолет будет передан испанским властям.

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