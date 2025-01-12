Смартфоны членов Демпартии США в 2024 году подверглись тайной слежке

Журналисты Wired, сотрудничающие с Electronic Frontier Foundation (EFF), обнаружили признаки использования систем слежки за мобильными телефонами во время съезда Демократической партии США в 2024 году. Исследование EFF было основано на анализе беспроводных сигналов передачи данных, собранных журналистами на территории съезда и в его офисе. Об этом сообщает издание Gizmodo.

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Анализ выявил аномалии, указывающие на возможное применение имитатора станции (симулятор сотовой связи), устройства, способного перехватывать и хранить данные с подключившихся к сети мобильных телефонов, включая информацию о местоположении, метаданные вызовов и интернет-трафик приложений. Один из телефонов журналистов, оснащенных специальным программным обеспечением для обнаружения таких аномалий, неожиданно переключился на неизвестную вышку, запросил IMSI (международный идентификатор абонента) и тут же отключился – последовательность действий, характерная для имитатора базовой станции.

Хотя компания EFF не может с абсолютной уверенностью утверждать об использовании имитатора, полученные данные представляют собой серьезные доказательства возможной слежки за членами Демпартии США, считают в Gizmodo.