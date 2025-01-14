Администрация Байдена оценила участие команды Трампа в санкциях против России

Администрация президента США Джо Байдена не координировала с командой избранного президента Дональда Трампа введение санкций против энергетической отрасли России. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

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«Так как мы пытаемся поддерживать прозрачность во время переходного периода и заранее делиться с ними [информацией] о тех шагах, которые мы предпринимаем, чтобы ни один из них не стал для них сюрпризом», — отметил Салливан.

США ввели масштабные санкции против России. Главное о новых ограничениях

Представитель администрации Байдена также поделился мнением, что новый пакет санкций не приведет к значительному росту цен на нефть на мировом рынке. Салливан подчеркнул, что, если бы в марте 2022 года США ввели санкции против российской нефтяной отрасли, это стало бы значительным ударом по американскому кошельку и потребителям США.

Минфин США объявил о новом пакете санкций 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их НПЗ и дочерние компании за рубежом.