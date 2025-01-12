Жители Гренландии оскорбились заявлениями Трампа

Жители Гренландии выступают против присоединения к США и были шокированы и оскорблены заявлениями избранного президента Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав Соединённых Штатов для обеспечения национальной безопасности страны.

Об этом сообщает Financial Times.

Кроме того, многим жителям стало страшно после агрессивных высказываний Трампа, пишет газета.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил о том, что США хотят присоединить Гренландию из-за провала на Украине.