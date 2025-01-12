FT: жители Гренландии были оскорблены заявлениями Трампа о присоединении к США

Жители Гренландии выступают против присоединения к США и были шокированы и оскорблены заявлениями избранного президента Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав Соединённых Штатов для обеспечения национальной безопасности страны.

Жители Гренландии оскорбились заявлениями Трампа
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Об этом сообщает Financial Times.

Кроме того, многим жителям стало страшно после агрессивных высказываний Трампа, пишет газета.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил о том, что США хотят присоединить Гренландию из-за провала на Украине.