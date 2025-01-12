Сломавшийся в Балтийском море танкер отбуксировали на остров Рюген

Нагруженный нефтяной танкер Eventin, потерявший способность маневрировать, отбуксирован в немецкий порт Засниц на острове Рюген в Балтийском море. Об этом сообщает немецкое агентство Dpa со ссылкой на Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море (CCME).

По данным CCME, в пятницу у Eventin отказал двигатель, и он дрейфовал в Балтийском море. Судно находилось примерно в 5 километрах от острова Рюген, на помощь прибыли два буксира.

Сообщается, что танкер загружен 99 000 тоннами нефти. Причина отказа двигателя пока неясна.

Судно останется в порту, пока не будет принято решение о дальнейших шагах, сообщил представитель CCME.

Он добавил, что судно водонепроницаемо и не представляет опасности для окружающей среды.

Dpa пишет, что по данным платформы отслеживания судов Vesselfinder, Eventin был построен в 2006 году, он ходит под панамским флагом. Танкер следовал из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

«Судно является частью так называемого «теневого флота» России, используемого для экспорта нефти, несмотря на жесткие санкции в отношении страны», — сообщает Dpa со ссылкой на список связанных с Россией судов, составленный «Гринпис»*.

Официального подтверждения этой информации нет.

*Внесен Минюстом в перечень неправительственных организаций (НПО), чья деятельность признана в России нежелательной.