На Украину приехала еврокомиссар с необъявленным визитом

Еврокомиссар по вопросам равенства, а также по подготовке и реагированию на кризисы Аджа Лябиб прибыла на Украину. Об этом она написала в соцсети X.

Начав с пожелания доброго утра по-украински, еврокомиссар написала, что «находится в центре зимы».

«Евросоюз — это всепогодный друг, а не только друг на случай хорошей погоды», — добавила Лябиб.

Еврокомиссар подчеркнула, что коллективная Европа продолжает кампанию по оказанию гуманитарной помощи Украине и ее народу. Свой пост Лябиб сопроводила фотографиями, на кадрах запечатлено как политик выходит на перрон из старого сине-желтого вагона поезда.

Отмечается, что этот визит еврокомиссара от Бельгии носит необъявленный характер.

До этого высокопоставленный представитель Евросоюза в Брюсселе перед саммитом 19 декабря сообщил, что объединение выделит Киеву €30 миллиардов помощи в 2025 году. По его словам, в эту сумму входит €12,5 миллиарда дополнительно по линии европейского фонда и €18,1 миллиарда прибыли от замороженных активов РФ.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине порядка €1,5 миллиарда помощи в месяц.