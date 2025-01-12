Стало известно о попытке взлома дома Камаллы Харрис

Оставленный из-за пожара дом вице-президента США Камалы Харрис могли взломать и обворовать мародеры. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис поступило в субботу из Брентвуда.

«По данным полиции Лос-Анджелеса, звонок поступил около 4:30 утра. На место были направлены патрульные. Хотя никаких доказательств кражи со взломом обнаружено не было, два человека были арестованы за нарушение комендантского часа», — отмечает ABC7.

Официальные лица говорят, что дополнительных подробностей нет, инцидент расследуется.

Соседи вице-президента были эвакуированы еще в среду из-за пожара в Палисейдс. В доме Харрис тогда никого не было.