Стало известно о стремлении Испании «укрепить единство» в ЕС из-за Трампа

Испания стремится «укрепить единство» внутри Евросоюза (ЕС) на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о присоединении новых территорий. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на источник в правительстве страны.

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По данным журналистов, в правительстве Испании ожидают, что Трамп перейдет к реальным действиям после его вступления в должность.

«Впервые президент США угрожает союзнику по Европе и НАТО, то есть Дании. Как-то он заявил, что выйдет из НАТО, и не сделал этого. Но мы разговариваем со всеми, чтобы укрепить единство стран ЕС и Великобритании на фоне того, что может произойти», — сказал источник.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность.