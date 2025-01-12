Крупные лесные пожары в Калифорнии могли начаться из-за оборванного провода ЛЭП. Об этом сообщает Fox 11 Los Angeles со ссылкой на отчет коммунальной компании Edison.

Новый отчет коммунальной компании показывает, что оборванный провод был обнаружен в этом районе примерно в то же время, когда возник пожар.

В отчете SoCal Edison указано, что на одной из их линий в районе Игл-Рок — Сильмар «сработала релейная защита» примерно через минуту после первоначального сообщения о пожаре в Херсте.

Специалисты также обнаружили оборванный провод на вышке, связанной с этой линией, однако «пока компания не знает, произошли ли наблюдаемые повреждения до или после начала пожара».

Власти и компания выясняют связь инцидента с пожаром.

Пожар в Херсте — один из нескольких лесных пожаров, которые вспыхнули по всему округу Лос-Анджелес на прошлой неделе.

В Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти

Первое сообщение о пожаре в Херсте поступило около 22:30. во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился на большую площадь, что потребовало эвакуации жителей этого района. На субботу пожар был локализован на 80% площади.