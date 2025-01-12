Слова Дональда Трампа о Гренландии и Панамском канале свидетельствуют о том, что мировая гегемония Соединенных Штатов находится в уязвимом положении.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник китайского института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"Так называемое возвращение [США] контроля над Панамским каналом, претензии на захват Гренландии, поглощение Канады и превращение Мексиканского залива в "Американский залив" - это попытки повернуть вспять колесо истории, - сказал эксперт-американист. - Трамп и принимающее решения люди из его окружения видят, что мировая гегемония Соединенных Штатов находится под угрозой, а тенденцию к развитию многополярного мира не остановить". "Сегодняшние Соединенные Штаты скатываются вниз по наклонной, что открыто признают американцы и сам Трамп", - добавил аналитик.

По словам Ван Цзайбана, Вашингтону приходится довольствоваться малым и придерживаться доктрины Монро, согласно которой США - это единственный гегемон в Западном полушарии. Вашингтону нечего предложить странам Западного полушария, "кроме раздутого долларового пузыря", считает Ван Цзайбан.

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Эксперт назвал две вероятные причины экспансионистских претензий Трампа.

"Во-первых, после того как он одержал беспрецедентную победу на выборах, его политические амбиции раздулись, он совсем потерял голову и действительно захотел стать величайшим американским президентом", - предположил Ван Цзайбан. Во-вторых, избранный президент, возможно, пытается найти горячие темы для поддержания своей популярности, чему "способствует его характер". "Его амбиции превосходят амбиции любого президента в американской истории", - добавил эксперт.

Трамп последние недели все настойчивее продвигает идею включения в состав Соединенных Штатов Канады и Гренландии, которая является самоуправляющейся территорией Дании. Он объясняет это необходимостью защиты Арктики от якобы угроз со стороны России и Китая. Власти Канады и Дании, как и гренландской автономии, подвергают инициативу Трампа жесткой критике.