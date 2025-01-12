Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии.

Об этом он заявил в своём микроблоге в социальной сети Х, передаёт РИА Новости.

«Сделаем Европу снова великой», – написал он.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Сет Абрамсон — биограф Маска – заявил, что миллиардер глубоко болен и просто сходит с ума.

Шольца утвердили кандидатом в канцлеры

При этом он выразил обеспокоенность тем, что бизнесмен может подвергнуть опасности окружающих, так как его состояние вызывает всё больше вопросов.