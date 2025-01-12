В США предупредили о риске потерять важнейший регион из-за БРИКС

Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе. Об этом предупредил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

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По его мнению, Манила не станет оставаться в стороне в условиях, когда в объединение вступают многие ее соседи по Юго-Восточной Азии. В случае, если это произойдет, Соединенные Штаты рискуют лишиться позиций в регионе.

Экс-разведчик напомнил, что Индонезия уже является полноправным членом БРИКС. Кроме того, Малайзия и Таиланд имеют статус стран-партнеров.

Ранее в январе правительство Бразилии объявило об официальном присоединении Республики Индонезия к БРИКС в качестве полноправного члена.

РФ приветствует присоединение Индонезии к БРИКС в качестве полноправного участника

В декабре прошлого года Россия направила Таиланду уведомление о присоединении к БРИКС. В документе уточняется, что сотрудничество страны с объединением основывается на его давнем партнерстве с группой, которое началось в 2017 году, когда она присоединилась к БРИКС+.