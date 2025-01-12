В Швейцарии призывают к отставке министра обороны страны Виолы Амхерд из-за её политических ошибок и поставок Украине вооружений, изначально предназначенных для конфедерации.

С таким заявлением выступила крупнейшая политическая сила страны — Швейцарская народная партия (UDC).

«Госпожа Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии, а не армейской техникой. Украине передано оружие, заказанное для Швейцарии. Это неправильные приоритеты», — утверждается в заявлении.

Политика министра стала угрозой для безопасности Швейцарии и подорвала основы безопасной и нейтралитета Швейцарии, сказано в тексте.

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Партия «Демократический союз центра» в ноябре выступила против любой новой помощи Украине.