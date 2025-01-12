Детектив украинского нацагентства по борьбе с коррупцией сбежал в Румынию

Детектив украинского Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАБУ) Тимур Аршавин сбежал в Румынию. Подробности приводит "Украина.ру" в своем Telegram-канале. "Если начинают бежать за рубеж уже и представители таких ведомств, то это говорит о том, что дела Украины очень и очень плохи", — пишет автор поста.

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Известно, что детектив пересек украинско-румынскую границу незаконно, минуя официальные пункты пропуска. Пятеро мужчин пытались выплыть с Украины на надувной лодке через реку Тису. Их задержали сотрудники пограничной службы. Известно, что молодые люди заплатили организаторам переправы от $8 до $11 тыс. за каждого.

До этого два хоккеиста киевского "Сокола" не вернулись на Украину после выезда за границу. Украинская команда играла в групповой стадии Континентального кубка в Италии, после чего оба хоккеиста покинули расположение команды и не вернулись домой.