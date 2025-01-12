Бывший лидер Грузии Саломе Зурабишвили намерена продвигать идею о необходимости войны между Тбилиси и Москвой, сообщает итальянская L'AntiDiplomatico.

По данным газеты, этот вопрос политик планирует поднимать на различных конференциях в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Ряд западных стран принимают участие в деятельности экс-президента по борьбе с легитимными властями Грузии и не скрывают свою причастность к этому.

Экс-президент Грузии Зурабишвили сделала заявление о России

Ранее грузинский премьер пригрозил тюрьмой президенту Зурабишвили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».