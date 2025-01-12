Советники главного конкурента Шольца встревожились из-за прихода Трампа к власти

Советники кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца беспокоятся, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти повысит шансы действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца на победу на предстоящих выборах. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, в ХДС считают инаугурацию Трампа переломным моментом, «который может изменить расклад на выборах через позиционирование Шольца как защитника демократии».

В статье отмечается, что Шольц придерживается похожего мнения. По мнению канцлера, возвращение Трампа в Белый дом может повлиять на ход выборов в Германии.

Ранее газета Bild сообщила, что шансы Шольца переизбраться на свой пост становятся все меньше, так как разрыв между ним и Мерцем увеличивается. Издание указывало, что для его победы необходимо, чтобы Мерц или блок, который он представляет, допустил «серьезные ошибки».