Президент Словакии отказался ехать на Украину

Президент Словакии Петр Пеллегрини отказался ехать на Украину. Об этом сообщает словацкое издание TA3.

Президент Словакии отказался ехать на Украину
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Свой отказ от визита он обосновал тем, что украинские власти прекратили транзит российского газа через свою территорию, что угрожает энергетической безопасности Словакии. Президент отметил, в таких условиях «о поездке на Украину не может быть и речи».

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«Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается», — заявил глава государства.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского, постоянно просящего денег у европейских стран. «Он бегает по Европе, попрошайничает и шантажирует. Этому просто пора положить конец», — отметил политик.

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