Фицо призвал положить конец шантажу Зеленского

Владимир Зеленский «только попрошайничает и шантажирует», бегая по Европе и выпрашивая деньги, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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«Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с Зеленским. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег. Этому просто пора положить конец», — сказал словацкий премьер, видео с выступлением которого опубликовали «Известия».

Фицо отметил, что прекращать транзит российского газа через Украину опасно.

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Премьер-министр Словакии в конце декабря напомнил Зеленскому, что не является его слугой и понимает, что тот подвергнут давлению Запада.