Президент Словакии высказался о возможной отправке войск НАТО на Украину

Словакия никогда не согласится с идеей отправить войска НАТО на Украину, поскольку это грозит глобальным конфликтом. Об этом заявил словацкий президент Петер Пеллегрини, передает РИА Новости.

Политик выступил в эфире программы «Субботние диалоги». Он сказал, что никогда бы не позволил отправить солдат словацкой армии воевать с Россией.

«Мы никогда не согласимся и с отправкой войск НАТО на Украину для того, чтобы они включились в конфликт», — добавил Пеллегрини.

По его словам, отправка военных НАТО на Украину спровоцировала бы Третью мировую войну.

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