В Европе назвали дату начала обсуждений 16-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз начнет подготовку 16-го пакета антироссийских санкций 14 января. Польша, председательствующая в сообществе, желает, чтобы рестрикции были приняты 24 февраля, сообщили польской радиостанции RMF FM дипломатические источники в Брюсселе.

По их данным, во вторник Еврокомиссия (ЕК) начнет обсуждать идеи для очередных мер против РФ с представителями государств сообщества, они передадут в ЕК свои предложения. Предполагается, что проект 16-го пакета антироссийских санкций будет готов на рубеже января и февраля.

RMF FM отмечает, что позиции Венгрии и Словакии могут осложнить для Брюсселя принятие новых рестрикций.

"Наша позиция известна. Мы против санкций, в этом плане ничего не поменялось", - приводит радиостанция слова неназванного представителя властей Венгрии.

Польша вместе со странами Скандинавии и Балтии будут настаивать на введении дальнейших ограничений в отношении энергетического сектора РФ, подчеркивает радиостанция. Эта группа стран представила свои предложения для 16-го пакета санкций еще в декабре. Они добиваются введения эмбарго на российский газ, в том числе на СПГ, а также санкций в отношении так называемого теневого флота танкеров, якобы перевозящих нефть из РФ. Кроме того, ЕС может попытаться ввести заградительные пошлины на сельхозпродукцию из РФ и Белоруссии, поскольку это не требует одобрения со стороны всех государств сообщества, добавляет RMF FM.