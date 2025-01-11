Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, передает агентство БелТА.

Документ станет основой для проведения переговоров.

Разработка проекта протокола обусловлена потребностью в обновлении Договора о ЕАЭС с учетом опыта его применения на практике.

По данным издания, изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, государственных закупок, энергетики, транспортного контроля и технических регламентов.

Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года, совместив его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. Он также призвал белорусского лидера извиниться за то, что тот участвовал в подготовке эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, поддерживал, верил и желал победы Азербайджану.