Зеленский «очень плохо переносит информацию с фронта», поэтому глава его офиса Ермак запретил армейскому командованию доклады о негативных событиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Источники сообщили, что глава офиса Андрей Ермак дал команду главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому не докладывать Зеленскому о сдаче городов. Ситуацию на «Восточном фронте» ему должны преподносить как «тяжелую, но контролируемую».

Отмечается, что Зеленский «очень плохо переносит информацию с фронта, где ВСУ каждый день теряют два-три населенных пункта».

Таким образом Ермак пытается держать Зеленского «в полном информационном вакууме», чтобы контролировать его психологическое состояние.

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