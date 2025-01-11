Протестующие в Монголии перекрыли центральный проспект столицы

В Улан-Баторе присоединившиеся к акции протеста митингующие, которые заявили о неспособности властей Монголии решить проблемы со смогом и массовой нехваткой рабочих мест, в субботу, 11 января, перекрыли главный проспект столицы.

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Небольшой пикет начался днем на основной площади города. Постепенно к месту демонстрации стекалось все больше людей, что в конце концов переросло в громкую акцию протеста, насчитывающую не менее тысячи участников. Из-за перекрытия центральной улицы столицы оказались отменены 15 маршрутов общественного транспорта.

Инициатором митинга стала партия «Альянс свободы», представители которой подчеркнули нежелание вести с нынешними властями Монголии диалог о мирном урегулировании ситуации. В связи с этим «Альянс свободы» призвал отправить правительство в отставку, передает РИА Новости.

В Южной Корее оппозиционные депутаты предложили провести процедуру импичмента в отношении действующего президента страны Юн Сок Еля, который объявил военное положение в стране.