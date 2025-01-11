Власти Дании связались с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В разговоре они выразили готовность обсудить усиление военного присутствия США в Гренландии, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее Трамп во время выступления во Флориде сообщил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он добавил, что вхождение острова в состав США необходимо для защиты «свободного мира» от Китая и России.

«Дания направила личные сообщения команде Трампа, выразив готовность обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове. Датское правительство хочет убедить Трампа, что его опасения по поводу безопасности можно решить, не претендуя на вхождение Гренландии в состав США», — пояснил источник.

Датское правительство ясно дало понять команде Трампа, что Гренландия не продаётся, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США в отношении острова, разъяснил собеседник портала.

Премьер Гренландии заявил о нежелании населения быть американцами или датчанами

Журналисты заметили, что Дания рассматривается как один из ближайших союзников США в ЕС, поэтому никто не в состоянии представить, что она станет первой страной, с которой Трамп вступит в конфликт.

Напомним, что Гренландия до 1953 года была датской колонией. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.