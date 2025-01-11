Дания направила Трампу сообщения по поводу Гренландии

Власти королевства связывались с представителями избранного президента США для того, чтобы обсудить усиление военного присутствия Вашингтона на острове. Такой шаг был сделан для того, чтобы политик не претендовал на эти территории, сообщает портал, ссылаясь на источники.

«Датское правительство хочет убедить Трампа, что его опасения по поводу безопасности нужно решить, не претендуя на вхождение Гренландии в состав США», — сказано в публикации.

Премьер Гренландии заявил о нежелании населения быть американцами или датчанами В конце прошлого года будущий американский лидер назвал абсолютной необходимостью для Вашингтона владеть Гренландией, заявив тогда о её стратегической важности для нацбезопасности и защиты «свободного мира».