Шольц высказался о решении конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что обсуждает кризис на Украине с главами государств и правительств западных стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, канцлер сделал заявления по Украине в ходе партийного съезда социал-демократов (СДПГ).

По его мнению, Западу необходимо работать над «честными переговорами», которые положат конец смертям и разрушениям на Украине.

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«Я обсуждаю это [дипломатическое разрешение кризиса] со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев», — пояснил Шольц.

Канцлер констатировал, что только при соблюдении этого условия «возможно добиться справедливого мира».