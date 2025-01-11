Шольц высказался о решении конфликта на Украине

Германия продолжает обсуждать возможность переговоров по ситуации на Украине с различными мировыми лидерами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём выступлении на партийном съезде Социал-демократической партии (СДПГ).

«Мы должны работать над честными переговорами, которые наконец положат конец смертям и разрушениям на Украине», — приводит РИА Новости слова Шольца.

Он также подчеркнул важность участия украинской стороны в этих процессах, отметив, что никаких решений не должно приниматься без согласия Киева.

Шольца утвердили кандидатом в канцлеры

По его мнению, только такой подход позволит достичь справедливого мира.