Шольц высказался о решении конфликта на Украине

Шольц предложил решать конфликт на Украине только с участием Киева
Германия продолжает обсуждать возможность переговоров по ситуации на Украине с различными мировыми лидерами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём выступлении на партийном съезде Социал-демократической партии (СДПГ).
«Мы должны работать над честными переговорами, которые наконец положат конец смертям и разрушениям на Украине», — приводит РИА Новости слова Шольца.
Он также подчеркнул важность участия украинской стороны в этих процессах, отметив, что никаких решений не должно приниматься без согласия Киева.
Шольца утвердили кандидатом в канцлеры
По его мнению, только такой подход позволит достичь справедливого мира.