Главной целью президента России Владимира Путина на предстоящих переговорах является заключение новых соглашений по безопасности, которые предотвратят вступление Украины в НАТО и обеспечат отступление военного альянса от восточных границ России.

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Об этом сообщает Financial Times.

«Кремль на переговорах с Трампом планирует обсуждать новые соглашения о безопасности, которые будут подразумевать „откат“ НАТО на его восточных рубежах», — пишет газета Financial Times со ссылкой на российские источники.

Там уточнили, что Путин хочет обезопасить Россию от внешних угроз.

Стало известно о деталях будущих переговоров Путина и Трампа

Кроме того, по информации Financial Times, на переговорах с администрацией Трампа будут обсуждаться возможности «отката» НАТО на его восточных рубежах.

«Мир меняется, все может случиться», — заявил источник.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию президента с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что администрации США и Украины наметили планы на проведение диалога с Россией в первой половине 2025 года, не зависимо от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул готовность России к переговорам с Украиной. Он также заметил, что предложения по урегулированию украинского вопроса, предложенные командой Дональда Трампа, не соответствуют ожиданиям российской стороны.