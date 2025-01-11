Стали известны подробности  о последних днях Асада в Дамаске

Свергнутый президент Сирии Башар Асад несколько раз пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным и готовил телеобращение к нации. Затем он бежал в Москву с помощью российского военного атташе и получил политическое убежище. Об этом рассказал бывший глава пресс-службы Асада Камель Сакр, сообщает РБК.

Сакр дал интервью подкасту Mazej телеканала Al Arabiya. Он заявил, что Асад не мог связаться с Москвой 4 и 5 декабря перед своим побегом.

По словам Сакра, силы вооруженной оппозиции вошли в Дамаск 8 декабря. Перед этим Асад принял в президентском дворце российского военного атташе. Он помог экс-президенту с эвакуацией. Из аэропорта Дамаска Асад прилетел в Хмеймим, под охраной отправился на российскую базу в Латакии, а оттуда — в Россию.

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Сакр также рассказал, что Асад хотел обратиться к народу 5 декабря. Было подготовлено телеобращение «примерно из 400 слов», Асад «очень нервничал». Затем экс-президент перенес выступление, а потом отказался от него.

Ране западный политолог заявил, что на приме Асада в США и ЕС поняли, что российское руководство не бросает своих союзников.