Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с Владимиром Зеленским, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По ее словам, стороны обсудили ряд вопросов внутренней и международной повестки.

В частности, пояснила Жан-Пьер, Байден пожаловался украинскому лидеру на то, что был вынужден отложить поездку в Рим из-за сильных пожаров в Лос-Анджелесе.

Напомним, что в Калифорнии 7 января начались сильные лесные пожары. Огонь уничтожил сотни построек, в том числе виллы звезд кино, общественных деятелей.

В тушении пожаров задействованы свыше 5 тыс. сотрудников экстренных служб, спецтехника.